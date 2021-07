Dopo la recente notizia del malore improvviso di Belén Rodriguez durante le registrazioni di Tu sì que vales, la conduttrice argentina, che il 12 luglio ha partorito la secondogenita Luna Marì, sembra essersi ripresa. Con il make up perfetto e un sorriso a 32 denti, così si è fatta rivedere dai numerosi follower (più di 10 milioni) che la seguono su Instagram. A confermare la rapida convalescenza c’è stata anche Antonia Achille, sua assistente, che su Instagram ha detto: “Ieri praticamente siamo uscite con la carrozzella, non riusciva neanche a camminare.. oggi non lo so, guarda qua: tre flebo hanno fatto il miracolo. È tornata!”. Insomma, i fan possono stare tranquilli: Belen ha recuperato in fretta e ha ripreso a registrare la nuova stagione di Tu sì que vales, in onda il prossimo autunno su Canale 5.