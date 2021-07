Era tornata a lavoro 8 giorni dopo il parto di Luna Marì, la sua secondogenita, e ora è stata costretta a fermarsi. Parliamo di Belèn Rodriguez, la conduttrice di Tu sì que vales che proprio in questi giorni stava registrando le nuove puntate del programma targato Maria De Filippi. “Sono appena tornata in hotel, non sono stata bene. Ho fatto tre flebo perché ero disidratata. Non sono riuscita a registrare la puntata, speriamo domani di riuscire a fare Tu sì que vales, intanto io guardo la mia cucciola e tutto mi passa”, ha raccontato ieri 20 luglio su Instagram. Attimi di paura dunque negli studi Elios di Roma, dove tutto era pronto per la nuova ed attesa edizione del talent show di Canale 5 che dovrebbe tornare in onda dal 18 settembre o al più dal 25. Cosa accadrà adesso?