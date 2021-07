Ma ancora qualche mese all’inizio del Grande Fratello Vip eppure, complice anche la calma piatta estiva nel mondo del gossip, già se ne fa un gran parlare. L’ultima novità riguarda Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis, che in un’intervista al Corriere della Sera ha annunciato che sarà la prossima nuova opinionista del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. “Io penso che, non solo in tv, ma nella vita faccia comodo essere cinici, se non anestetizzati. E io tendo ad esserlo. Evidentemente Alfonso ha visto queste caratteristiche in me – ha spiegato la produttrice tv -. È un reality che mi ha sempre affascinato, un esperimento psicologico e sociale molto innovativo, sono sempre rimasta colpita dalle dinamiche delle persone in cattività. L’ho sempre seguito e alla fine ci sono cascata. Accettare di fare il Gf Vip è la cosa più trasgressiva che ho fatto in vita mia“.

Con lei ci sarà Adriana Volpe e guai a paragonare la vita al Grande Fratello con quella sui social: “È diverso. Nel reality alla fine esce sempre quello che sei. Instagram non è un reality, è un diario segreto che leggono tutti, rappresenta quello che vorresti essere”, ha spiegato Sonia Bruganelli. Il suo profilo Instagram, ha chiarito, “è una selezione della mia vita; le cose personali, intime importanti non le mostro. Io poi sono un personaggio pubblico per osmosi, non ho messaggi da mandare”.

In questi giorni chi la segue ha visto che è tornata a usare il suo jet privato, mezzo che scatena accese polemiche ogni volta che lei lo mostra: “In realtà sono loro (gli haters, ndr) che ci ricascano, io non ostento, vivo la mia vita. Gli haters non dicono mai, guarda che carina prende l’aereo privato a sue spese e porta pure gli amici. Io per loro sono quella che ostenta, non quella che condivide. Ricordo poi che non lo facciamo a spese di qualcuno: paghiamo tutto, non ci regalano niente“.

Quanto al marito, invece, ha detto: “Paolo mi dà soprattutto un consiglio: mi raccomando non litigare. Sa che facilmente mi parte l’embolo. Sono una che parte sparata ma poi mi dimentico pure quello che ho detto”. Litigiosa anche a casa? “No, assolutamente. Lui non è adrenalinico come in tv, è molto flemmatico, calmo. In vacanza è statico: ombrellone, libro, caffè. Io invece gli riempio la casa di persone, intorno a lui c’è un vortice di attività. Qui al mare siamo in nove persone, è già un po’ come stare nella casa del Grande Fratello”.