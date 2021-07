Tra gli ospiti di Roberta Capua e Gianluca Semprini all’ Estate in diretta ieri 21 luglio anche Alessandro Cecchi Paone. Il giornalista è intervenuto sulla tematica “tradimenti” e “uomini che tradiscono”, in particolar modo facendo una distinzione tra quelli europei e quelli americani ed ha chiesto alla conduttrice: “Frequenti uomini americani?”. Allora lei ha replicato: “Io ho un marito da 10 anni e non è americano (Stefano Cassoli, ndr)”. Gelo in studio.

Poi ha aggiunto: “È tutto molto soggettivo, dipende dagli uomini e dalle donne, dalle situazioni, dai contesti. Io sto bene così”. La puntata è poi proseguita con alcune riflessioni legate alla convivenza, a tal proposito Cecchi Paone ha detto: “Per me è fondamentale, io per 10 mi sono addormentato mano nella mano con mia moglie. È una cosa che rimpiango tantissimo”.