Dal 5 agosto servirà il green pass per consumare nei bar e nei ristoranti al chiuso, così come per andare in palestra o al cinema: diventerà il lasciapassare per partecipare ad attività ed eventi durante la pandemia. Basterà, però, avere anche solo la prima dose di vaccino. È questo l’accordo trovato dal governo sul nuovo decreto Covid che si appresta a essere approvato in Consiglio dei ministri: è iniziato poco dopo le 16.30 il confronto tra governo ed enti locali sul provvedimento che stabilirà anche i nuovi parametri per il passaggio delle Regioni da una zona e all’altra. I parametri sono stati resi meno stringenti rispetto alle previsioni: la soglia per il passaggio in zona gialla viene fissata al 10% di occupazione delle terapie intensive e al 15% per le ospedalizzazioni. Terapie intensive al 20% e aree mediche al 30% per diventare arancioni e rispettivamente al 30 e al 40% per entrare in zona rossa. Lo stato d’emergenza per il Covid dovrebbe essere prorogato fino al 31 dicembre 2021.

L’uso del green pass per accedere ai mezzi di trasporto pubblici – leggi bus e metro – non sarà invece inserito nel dl anti-Covid, “ma dovrà essere affrontato a stretto giro“: questa, a quanto apprende l’Adnkronos, la premessa che è stata fatta nel corso della cabina di regia che, prima del Cdm, ha delineato il quadro delle misure. L’obiettivo è introdurre l’obbligo a partire da settembre: sull’applicazione delle nuove regole Covid a trasporti, scuola e lavoro una nuova riunione della cabina di regia del governo potrebbe tenersi la prossima settimana. Nel decreto infatti non ci sarà nemmeno l’obbligo di vaccinazione per i docenti e i dipendenti della scuola.

L’obbligo del green pass entrerà in vigore dal 5 agosto, per dare il tempo agli esercenti di organizzarsi. Le discoteche invece resteranno chiuse. Nessun accesso, dunque, neanche per i possessori di green pass. La Lega in cabina di regia aveva insistito per l’apertura, con nuove regole. Il certificato verde – spiegano fonti governative – servirà per accedere ai tavoli al chiuso di bar e ristoranti, ma non sarà invece necessario per consumare al bancone, anche se al chiuso. Anche in palestra si entrerà solo se muniti di green pass. Senza si dovrà rinunciare a tutto lo sport al chiuso. Servirà il pass inoltre per l’accesso a teatri e cinema, spettacoli all’aperto, centri termali, piscine, fiere, congressi e concorsi. Certificato verde obbligatorio anche per partecipare ai concerti o entrare allo stadio: sono ancora in via di definizione le soglie di riempimento, perché non è stato trovato un accordo in cabina di regia.

Il green pass per accedere dal 5 agosto a locali, attività ed eventi sarà valido per chi abbia avuto almeno una dose di vaccino, abbia fatto un tampone negativo nelle 48 ore precedenti o sia guarito dal Covid nei sei mesi precedenti. Per chi ha il certificato verde ci sarà anche una riduzione della quarantena di 14 giorni in caso di contatto stretto con un positivo: non è stato ancora deciso di quanto verrà accorciata.

