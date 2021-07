“Tre giorni di viaggio per Mykonos per starci un’ora”. È questa la sintesi a cui sono giunti Francesca Del Taglia ed Eugenio Colombo, fidanzati dai tempi di Uomini e Donne, circa 8 anni fa, raccontando sui social quanto successo con la loro vacanza sull’isola greca. Quella che doveva essere una fuga d’amore si è infatti scontrata con le norme anti-Covid in vigore per contenere i contagi in aumento. I due si erano infatti presentati all’aeroporto di Bologna con un tampone antigenico effettuato nelle 72 ore precedenti alla partenza. Tuttavia i protocolli Covid al momento prevedono un tampone antigenico entro le 48 ore dalla partenza oppure quello molecolare entro le 72, così la coppia ha quindi prenotato un nuovo volo che però partiva da Verona.

Ecco che il primo giorno di vacanza è svanito sostanzialmente nel nulla. Una volta arrivati in Grecia, ad aspettarli c’erano l’ex tronista Claudio Sona ed il fidanzato Nicholas Cornia. Proprio Claudio ha cominciato a prendere in giro Francesca per queste disavventure, dicendole: “Hai fatto un tampone venerdì sera, martedì all’aeroporto non ti hanno fatta partire perché era scaduto da 12 ore, quindi nuovo tampone e giovedì per tornare a casa ne dovrai fare un altro”. Lei, scherzando ha detto: “No dai.. non prendermi in giro. Praticamente naso e cervello ora sono un unico tubo.. che sventura!”. Poi lei stessa ha informato i propri follower (1 milione su Instagram) di aver effettuato il nuovo tampone e di essere negativa. Lo stesso vale per Eugenio, i due ora possono godersi per qualche ora il sole di Mykonos prima della ripartenza.

Claudio Sona, attraverso Instagram stories, poi ha spiegato: “Mi state facendo molte domande.. non so cosa bisogna fare se avete il Green Pass, io non ho ancora fatto il vaccino purtroppo e quindi ho dovuto fare il tampone. Quello dall’Italia verso la Grecia ha una validità di 48 ore, prima della partenza ovviamente. Mentre per il ritorno sono 24 ore”. Poi ha concluso: “Pericoloso? Io sono stato molto attento: mascherina ed evitare posti affollati. Non mi sento né di dirvi di venire né di disdire, vedete voi”.