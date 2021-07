“Gli appassionati sollevano il mondo e gli scettici lo lasciano ricadere”. Queste le parole d’esordio di Michelle Hunziker su Instagram, in un lungo post pubblicato lunedì 19 luglio e che accompagnano un selfie della conduttrice in versione seriosa. Lei, che è sempre allegra e sorridente, questa volta non ha voluto scherzare. “Per tutti gli appassionati nella vita… non scoraggiatevi di fronte ai muri di resistenza e ignoranza che troverete di fronte al vostro percorso. Le persone che bruciano per qualcosa intensamente, che si applicano, che sanno rinunciare con gioia per raggiungere i propri obbiettivi con costanza e disciplina, appaiono agli occhi di chi non è come loro come degli ‘invasati’ e vengono spesso come capita a me giudicati“, ha scritto.

E poi ancora: “Ci sono persone che preferiscono vivere nel proprio metro quadro delle loro piccole certezze acquisite, quelli che non rischiano mai, che vogliono sempre apparire ‘normali’ agli occhi degli altri per rientrare nei dannati cliché….beh loro..non apprezzeranno MAI i folli, curiosi e appassionati della vita…che bello buttarsi nelle cose a mille all’ora! Ahahah”.

Infine ha concluso: “Non fermatevi mai, neanche di fronte ai dubbi di chi millanta di volere il vostro bene…perché lo farà solo per giustificare le proprie paure. Voi gli fate semplicemente da specchio della loro mediocrità…e ne hanno paura.❤️ procedemus plenis velis!!!!!”. Tanti i commenti di fan e amici che sono d’accordo con lei, tra questi anche Serena Autieri: “Amica mia quanta verità.. mi manchi” e Jimmy Ghione: “Ti amiamo”. Ma a chi si stava riferendo nello specifico la nota conduttrice? Cos’è accaduto?