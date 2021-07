“Indossi slip-sprint troppo corti e inappropriati“, questa la frase che una funzionaria ha rivolto all’atleta paralimpica Olivia Breen durante i Campionati inglesi che si sono tenuti a Bedford ieri 18 luglio. La doppia campionessa del mondo, che ha una paralisi cerebrale, si è sfogata poi sui social sostenendo di essere rimasta “senza parole” dopo questo spiacevole episodio, riportato, tra gli altri, dal Sun.

La 24enne, che rappresenterà il Team GB alle Paralimpiadi di Tokyo, si è domandata se lo stesso sarebbe accaduto anche con un concorrente di sesso maschile. Poi su Twitter ha spiegato: “Sono sempre grata per gli incredibili volontari che arbitrano gli eventi di atletica. Fanno un lavoro straordinario e ci permettono di competere. Tuttavia, stasera sono delusa perché proprio mentre finivo la mia gara di salto in lungo, una di loro ha ritenuto necessario informarmi che i miei slip sprint erano troppo corti e inappropriati. Sono rimasta senza parole. Io indosso gli stessi slip in stile sprint da molti anni e sono progettati specificamente per gareggiare”. E ancora: “Spero che potrò indossarli a Tokyo e spero che nessun’altra atleta abbia mai avuto problemi simili”. Infine ha concluso il tweet: “Riconosco che ci devono essere regolamenti e linee guida in relazione al kit da competizione, ma le donne non dovrebbero sentirsi in imbarazzo per ciò che indossano quando gareggiano, bensì a proprio agio“.

Successivamente la stessa Olivia ha pubblicato un nuovo tweet, puntualizzando: “Grazie a tutti per i messaggi affettuosi. In tanti mi hanno chiesto come fossi vestita, ecco qui” ed ha pubblicato la foto. Ma non finirà qui. Sembra infatti che l’atleta presenterà un reclamo ufficiale all’UK Athletics.

Thank you everyone for all your lovely supportive messages and I’m sorry to hear that it has happened to so many other people. Some people have asked what I was competing in yesterday so here is a picture. I don’t think it is “ objectionable” within the UKA regulations pic.twitter.com/rnTPoTxGAz — oliviabreen (@BreenOlivia) July 19, 2021