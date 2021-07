Famosi. Famosi per davvero, nel mondo. E in un tempo brevissimo. Questo quello che è accaduto ai Maneskin, a oggi ancora re di molte classifiche. Quando si arriva a un livello del genere, la fake news è dietro l’angolo. Anche perché i fan “amano”, sono molto attenti, possono travisare. Così la notizia circolata nelle ultime ore su Victoria aggredita dopo un concerto a Colonia e ‘salvata’ da Damiano è stata smentita dalla stessa bassista sui social: “Ho letto quello che delle persone hanno scritto su alcune violenze ai miei danni l’altra sera. Voglio rassicurarvi tutti, sto bene e non è successo niente. Nessuno mi ha toccato e non ho pianto, ero solo stanca e per questo mi tocco gli occhi nel video che girava. Grazie per il supporto e le belle parole, ma per fortuna non è successo nulla. Mi spiace molto per questo fraintendimento. È veramente importante vedere questo tipo di reazioni su un argomento così serio, e sono vicina a chiunque viva o abbia vissuto esperienze traumatiche”.