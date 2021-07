“Con lui sono molto contenta. Per scaramanzia cerco di tenere i piedi per terra, ma la testa è tra le nuvole. E’ sicuramente un bell’uomo ed è brillante, ma la cosa che mi ha colpito di più è la sua purezza e il suo essere buono”. Con queste parole Maria Elena Boschi aveva parlato del “suo” Giulio Berruti ospite a Verissimo, ammettendo di pensare anche a progetti importanti. Ora ribadisce il concetto con una semplice parola. Anzi, un commento a una foto che l’attore ha postato su Instagram. In mezzo a tanti complimenti, ecco lei: “Mio”, scrive. Con un cuore. Semplicemente. “Ricevuto”, Meb.