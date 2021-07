“Quei politici che per paura di perdere una manciata di voti non hanno il coraggio di mettersi contro no vax e negazionisti, avranno mai il coraggio di mettersi (veramente) contro gli evasori fiscali, le mafie “che danno lavoro”, e disumanità varia?“. L’hashtag usato è #domanderetoriche. Il tweet lo scrivono Ficarra e Picone nel giorno in cui si ricorda la strage di via D’Amelio. La ‘domanda retorica’ ha dato il via a una discussione social e al momento i retweet e i cuori sono migliaia. Il duo intanto si prepara ad approdare a Netflix, dopo l’addio a Mediaset. L’eccesso di trash e la discussa linea editoriale di Canale 5 motivo della rottura? Ficarra e Picone avevano portato il loro spettacolo su Rai1, i loro film di successi sono prodotti da Medusa, società controllata dal gruppo Mediaset, ma in questi anni non hanno mai avuto spazi televisivi fuori dal tg satirico. Retroscena che Salvo e Valentino hanno smentito con un post ad hoc pubblicato sui loro profili social.

