Lo sapete quando nasce Romagna mia? Lo sapete quali sono i tre elementi chiave per essere romagnoli dop? Ve lo spiegano nell’ultima puntata di #SpinOff, condotta da Ilaria Mauri e Davide Turrini, Paolo Cevoli, autore del Manuale di marketing romagnolo (Solferino) e Gabriele Dadati, autore di Secondo Casadei, Romagna Mia e io (Baldini+Castoldi). Per la cronaca, il celebre brano è stato inciso per caso nel 1954 e i tre elementi sono: sburonaggine, patachismo e ignorantezza… Rivedi la diretta su FQMagazine.