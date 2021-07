Il ministro britannico della Salute, Sajid Javid è stato contagiato dal virus Sars-Cov-2. L’annuncio è stato dato dallo stesso Javid: “Questa mattina sono risultato positivo al Covid. Sto aspettando il risultato del tampone molecolare, ma ho già ricevuto il vaccino e i sintomi sono lievi”, ha scritto su Twitter, invitando a farsi avanti per la vaccinazione coloro che ancora non lo abbiano fatto. La notizia del suo contagio è arrivato il giorno dopo il nuovo record di casi toccato dal Regno Unito, che venerdì ne ha fatti registrare 52mila, in linea con quanti ne avevano prospettati le autorità a metà luglio quando hanno deciso di eliminare le restrizioni.

Il picco raggiunto il 16 luglio rappresenta il più alto degli ultimi sei mesi. La linea scelta dal premier Boris Johnson è stata contestata non solo dagli scienziati, ma anche da sindaci e presidi. Il sindaco di Londra Sadiq Khan ha già provveduto a mantenere la mascherina obbligatoria sulla metropolitana e i trasporti pubblici anche dopo il 19 luglio e si moltiplicano le catene di negozi che chiedono ai clienti di continuare ad indossarle.

Gli scienziati internazionali esprimono sgomento sulla posizione del governo britannico anche di fronte a numeri inconfutabili, al di là dei casi. Sono nella prima settimana di luglio, infatti, oltre mezzo milione di britannici sono stati costretti a stare in isolamento dal sistema di allerta del Track and Trace. La risposta del governo però è quella di cercare di rendere la tecnologia meno “sensibile” ai casi in modo da non paralizzare l’attività del settore produttivo con l’isolamento dei dipendenti.