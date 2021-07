La Procura di Roma ha aperto un’inchiesta sulla morte dell’attore Libero De Rienzo, 44 anni, trovato privo di vita nella sua abitazione nella zona Madonna del Riposo. Il procedimento è coordinato dal sostituto procuratore Francesco Minisci. Il magistrato ha disposto l’autopsia che sarà effettuata al Policlinico Gemelli. Secondo il Corriere.it i magistrati indagano per il reato di morte come conseguenza di altro reato. L’ipotesi, tutta da verificare, è che il decesso possa essere avvenuto dopo l’assunzione di droga. Secondo Repubblica.it, tuttavia, all’interno dell’abitazione non ci sarebbero state tracce di stupefacenti. Come spiega ancora il Corriere nella versione online, secondo una prima ricostruzione, a dare l’allarme è stato un amico di De Rienzo, perché quest’ultimo non rispondeva al telefono. L’intervento dei carabinieri è stato giovedì sera intorno all’ora di cena. E’ proprio ai carabinieri della stazione di Madonna del Riposo che il pm ha chiesto di effettuare alcuni approfondimenti.