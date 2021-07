Incendio all’anfiteatro Flavio a Pozzuoli. Le fiamme si sono alzate nel pomeriggio per cause in corso di accertamento, ha distrutto buona parte delle gradinate in legno dell’Anfiteatro Flavio a Pozzuoli. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme. Minacciati da vicino i prospetti di alcuni manufatti che danno su via Solfatara a poche decine di metri dall’arena. Le gradinate in legno risalgono ad almeno 30 anni fa allorché nell’anfiteatro, terzo di Italia per grandezza, si svolsero alcune rappresentazioni teatrali e musicali.