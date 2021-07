Reggiseno? No grazie. Parola di Gillian Anderson. L’attrice statunitense naturalizzata britannica lo ha rivelato qualche giorno fa durante una live su Instagram. A 52 anni si è detta stanca di indossarlo: “Sono così pigra e non indosso più un reggiseno. Non posso indossarlo. Mi dispiace, non lo faccio”, ha esordito. E poi ha spiegato: “Non mi importa se il seno raggiunge l’ombelico, non lo indosso più, è troppo scomodo”.

L’attrice di X Files, The Crown e Sex Education (giusto per citarne qualcuno) stava rispondendo ad alcune domande dei follower quando ha sorpreso tutti con questa dichiarazione, scatenando così le fan: “Se l’attrice due volte vincitrice di un Golden Globe e di un Emmy Gillian Anderson dice di non indossare più reggiseni, chi siamo noi per non essere d’accordo?”, ha scritto una di loro. E un’altra: “Saperlo mi fa solo che piacere”.