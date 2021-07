Uno dice, anche i personaggi famosi avranno interesse a far rimare la loro vita intima privata. E invece no, anzi, raccontare le passioni e le abitudini in camera da letto è ‘uso’ di molti. Franco Oppini, ex marito di Alba Parietti, compreso. Al settimanale Nuovo ha raccontato che insieme alla attuale moglie, con cui sta da 18 anni, il sesso è sempre al massimo: “Il nostro segreto è fare l’amore per otto ore al giorno. Una buona intesa dovrebbe essere alla base di ogni rapporto”. Va detto che otto ore al giorno sono decisamente tante, chissà dove trova il tempo per fare altre cose… Comunque, la versione di Franco è stata confermata anche da Ada: “Tra noi c’è stata fin dall’inizio una passione bruciante“. Franco Oppini come Sting?