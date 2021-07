“Siccome vi dico sempre tutto e avete sempre seguito le nostre avventure da quando siamo tornati in Italia con i gatti voglio dirvi che Oscar, il nostro gatto, è malato, un tumore incurabile. Lo abbiamo salvato nel 2010 a New York e da allora è stato sempre con noi, mi sento una me*da per non essermi accorta prima”. Le parole sono di Clio Zammatteo. Piange, e tanto, mentre racconta della malattia del suo piccolo felino. Chi ha animali domestici sa che si tratta di una reazione comune: sconforto e disperazione nello scoprire che il proprio gatto, cane o qualsiasi altro animale sia a casa a farci compagnia, sta male. Così l’influencer che è appena tornata in Italia dopo un lungo periodo negli Stati Uniti, si è sfogata con i suoi follower su Instagram: “Stava perdendo peso e allora abbiamo deciso di farlo visitare. Fino all’arrivo di Grace è stato il mio primo bambino peloso, mi sono sempre sentita super protettiva nei suoi confronti. Oggi dobbiamo riportarlo dal veterinario, ma io non ho il coraggio, andrà mio marito Claudio“.