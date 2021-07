Gli Europei non sono ancora finiti. Tra i festeggiamenti interminabili degli Azzurri e le petizioni inglesi per fare rigiocare la finale, sembra che tra Inghilterra e Italia ci sia ancora “qualche conto in sospeso”. Si aggiunge anche la testata tedesca Bild che quale ha definito “un campo di battaglia” lo spogliatoio della Nazionale italiana a Wembley. Sembra infatti che l’euforia della squadra di Roberto Mancini sia stata incontenibile. Così sono arrivati pure gli inglesi a dare lezione di bon ton, riportando la notizia sul Sun: “Nel nostro spogliatoio solo una pila ordinata di cartoni di pizza“. Beh, c’era ben poco da essere euforici, verrebbe da dire. Le foto dello spogliatoio degli Azzurri fanno effettivamente pensare a una festa tra adolescenti indisciplinati: lattine di birra e bottiglie di vino per terra, boxer e pantofole abbandonate, asciugamani abbandonati in ogni dove, c’è di tutto e di più.

Wann gab es schon mal solche Einblicke? Der BILD-Reporter schlich sich nach dem Finale in die Italien-Kabine, filmte alles. So sah es nach dem EM-Titel aus. *Reif ist Live wird präsentiert von Knoppers#BILDLive #ReifistLive pic.twitter.com/2FIhUGBqfB — BILD Sport (@BILD_Sport) July 12, 2021