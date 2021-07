Mentre in Italia (e non solo) si festeggia la vittoria degli Azzurri a Euro2020 con tanto di bagno di folla nel centro di Roma, al di là della Manica qualcuno vorrebbe rigiocare la finale. Gli inglesi stanno ‘gridando allo scandalo’. Chi è nel mirino? Giorgio Chiellini e l’arbitro Bjorn Kuipers. “Il match dell’11/07/2021 non è stato affatto corretto”, esordisce la petizione che ha raccolto in meno di 24h circa 100mila firme. “Dopo che l’Italia ha ricevuto solo un cartellino giallo per aver trascinato i giocatori dell’Inghilterra come se fossero schiavi. Tutte quelle spinte, strattonate e calci e l’Italia era ancora autorizzata a vincere? Decisamente di parte – si legge nelle motivazioni della petizione – L’Italia avrebbe dovuto ricevere un cartellino rosso per il suo modo di giocare e la rivincita dovrebbe avere luogo con un arbitro non di parte.”.

L’episodio di cui si parla è la ‘strattonata’ del Capitano della Nazionale ha dato a Bukayo Saka, durante il quinto minuto di recupero dei tempi regolari. Per gli inglesi il cartellino giallo non era sufficiente, anzi l’arbitro avrebbe dovuto espellerlo, facendo così giocare i tempi supplementari 11 contro 10…