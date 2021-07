Salvatore Sirigu, portiere del Torino e portiere della Nazionale, è diventato una sorta di ‘icona’ per gli inglesi. Per un malinteso. La cosa fa sorridere perché il giocatore, durante i magnifici festeggiamenti in campo per la vittoria degli Europei, ha mostrato una bandiera sarda. Il suo omaggio alla terra dove è nato è stato travisato dagli inglesi che, per un attimo, hanno pensato si trattasse della bandiere dei Tre Leoni e hanno applaudito (come da telecronaca). Ecco alcuni tra i tanti tweet a commento dell’epic fail…

gli inglesi che ringraziano sirigu per aver portato la bandiera inglese sul podio quando la sua era la bandiera sarda sto piangendo non può essere reale — m; (@fvnzioniamo) July 11, 2021

Ma i tifosi inglesi che ringraziano Sirigu per aver mostrato la bandiera “inglese” quando in realtà era quella sarda RAGA QUI SI VOLA ALTISSIMO ✈✈✈#itsnotcominghome pic.twitter.com/bXjhM4Bcgk — CUDGY VANA ???????? (@_Lalluby_) July 12, 2021

“L’Inghilterra ringrazia Sirigu per aver portato la bandiera inglese sul podio”

In realtà Sirigu ha portato la bandiera della Sardegna

Io non riesco a riprendermi — leonardo97 (@lmartina9711) July 12, 2021