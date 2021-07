“Licenziamenti? Inevitabili che queste cose accadano ma non in questo modo. Noi vogliamo il West, non il Far West”. Queste le dure parole del Ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti a margine di un evento a Mind a Milano dal titolo “Progetto Mind: sinergie per innovare la Lombardia” a cui hanno partecipato anche il governatore della Lombardia Attilio Fontana e l’assessore al Welfare Letizia Moratti.