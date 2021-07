“Perché l’Italia è così sporcacciona?“, ecco il tweet che ha fatto infuriare i tifosi italiani. A scriverlo è stato Zayn Malik verso le 23 di ieri 11 luglio. L’ex cantante degli One Direction, nonché fidanzato della top model Gigi Hadid, ha in questo modo scatenato un’accesa polemica: “Senti, sei stato il primo ad abbandonare la barca dei tuoi amici 1D. Non prendiamo lezioni dai traditori“, ha replicato la conduttrice Andrea Delogu al cantante inglese. Fedez invece ha utilizzato una foto del primogenito Leone con la manina alzata, come a dire: “Fermo”. E la fanpage italiana del cantante ha commentato: “Sono a tanto così dal chiudere la pagina eh”.



