Lo hanno aggredito e rapinato del suo orologio al termine della finale di Euro 2020 tra Inghilterra e Italia: il brutto episodio è accaduto a Lando Norris, pilota di Formula 1 di casa McLaren. A renderlo noto è la scuderia attraverso i suoi canali ufficiali. Il 21enne inglese è sotto choc ma fortunatamente non è rimasto ferito. Secondo le ricostruzioni, Norris è stato raggiunto e aggredito dai malviventi mentre saliva sulla sua automobile, durante i disordini avvenuti all’esterno dello stadio dopo la sconfitta della squadra di casa. L’orologio sottratto – un prezioso Richard Mile – aveva un valore di circa 46mila euro.

Il pilota ha sporto denuncia, ma i rapinatori non sono stati ancora trovati. Intanto, la scuderia McLaren ha confermato l’episodio attraverso un comunicato stampa: “Norris è spaventato ma illeso e l’episodio è stato preso in carico dagli inquirenti. Dal racing team arrivano anche i migliori auguri in vista del Gran Premio di Gran Bretagna che vedrà il pilota in pista il 18 luglio”, si legge.