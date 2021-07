Le avevano pensate tutte: dalla pizza con l’ananas “per far innervosire gli italiani” al tatuaggio sulla gamba con la scritta ‘Inghilterra Campione’. Diciamocelo, gli inglesi pensavano di aver già vinto. E invece sono due le partite che hanno perso: la più importante, quella dentro al campo di gioco. Ma anche quella fuori, che si è disputata sui social e che non accenna a terminare. Dalla Sora Lella che fa ‘il gestaccio’ alla Regina Elisabetta fino ai duchi di Cambridge visibilmente delusi: tutti i meme più divertenti pubblicati sui social dopo la vittoria della Nazionale italiana agli Europei 2020. E Roberto Mancini se la ride con Leonardo Bonucci: “Guarda.. guarda questo”, afferma il CT e il difensore replica: “Eh.. sai quanti ne usciranno ora?”. Un tripudio di ironia, altro che “British humor”.

Hej @IKEAUK we thought this was the cup you guys were known for!

Credevamo fosse questa la “cup” che vi ha resi famosi!#ItaliaInghilterra #Euro2020Final https://t.co/AJsEtqAkGe pic.twitter.com/uw3NHhEpEd

— IKEA (@IKEAITALIA) July 10, 2021