Assieme a milioni di italiani incollati davanti alla televisione per assistere al super match Italia-Inghilterra, finalissima di Euro 2020 c’erano anche moltissimi esponenti del mondo dello spettacolo dalla musica, alla tv fino al cinema. Ultimo era avvolto nella bandiera italiana assieme alla fidanzata Jaqueline Luna Di Giacomo, secondogenita di Heather Parisi. Belen Rodriguez ha festeggiato nella notte dopo aver dato alla luce la figlia Luna Marì con il compagno Antonio Spinalbese: “Giornata fortunata per l’Italia, ha vinto l’Italia, ha vinto l’Argentina (la Copa America, ndr) ed è nata la mia Luna”.

Elisa al settimo cielo urla nel salotto di casa sua per festeggiare gli Azzurri, Laura Pausini cita la Carrà con una parrucca tricolore in testa e condivide una foto che mette assieme il suo Golden Globen vinto per la sua canzone “Io sì-Seen”, la vittoria dei Maneskin a Eurovision Song Contest e la didascalia: “Italians do it better”.

Fedez e Chiara Ferragni con alcuni amici hanno sudato freddo per i rigori e dopo un momento di incredulità per l’esito hanno capito che la Nazionale aveva vinto; uno dei protagonisti dei tormentoni di quest’anno Shade urla con la maglia della Nazionale addosso, Ignazio Moser – tra i protagonisti dell’Isola dei Famosi – si butta in piscina, Paola Cortellesi pubblica una foto di un tifoso con un cartellone con una scritta eloquente: stop mettere l’ananas nella pizza (riferimento alla provocazione sui media inglesi dei giorni scorsi: “Mangeremo pizza con l’ananas”, ndr), Amadeus salta di gioia col figlio, Jovanotti condivide gli abbracci commossi del mister Mancini così come Enrico Mentana, Ligabue (“botta di energia per tutto il Paese”), Francesca Michielin in adorazione: “San Giorgio (Chiellini, ndr) che chiede ai tipi “posso prendere la coppa?” Madonna PIANGOOOOOOO. E ancora Sabrina Salerno (“ne avevamo bisogno”), Francesco Facchinetti (“amiamo rovinare la festa agli inglesi”), Cesare Cremonini (“un grande esempio nel momento più difficile”), Lodo dello Stato Sociale laconico (“Brexit droga e rock And roll”), Eros Ramazzotti (“più bella cosa non c’è”, cita una sua hit), Alessandro Cattelan (“un’impresa incredibile)”.

Festeggiamenti anche per Vasco Rossi, Rita Pavone, Arisa, Levante, Diodato, Gianni Morandi, Simona Ventura, Alessia Marcuzzi (“l’11 luglio la nostra data portafortuna”, in riferimento al 1982 quando l’Italia divenne campione del mondo), Antonella Clerici (“Ci voleva un po’ di gioia, di sana festa, di spensieratezza in quest’estate tutta italiana”), c’erano anche i protagonisti di “Amici di Maria De Filippi” a festeggiare Sangiovanni, Tancredi e Aka 7even, Deddy e la vincitrice Giulia mostra tutta la sua saggezza: “Ora però festeggiamo con la testa”. Un invito alla prudenza e al distanziamento fisico. Infine una riflessione importante di Elena Sofia Ricci: “La speranza di una ripartenza per tutto il paese…Gran bell’esempio di unità e coesione…L’abbraccio memorabile tra le lacrime di Mancini e Vialli , spero sia un “pronostico “di un futuro di rinnovati abbracci per tutto il mondo”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Pausini Official (@laurapausini)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luciano Ligabue (@ligabue_official)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giovanna Civitillo & Amadeus ???? (@giovanna_e_amadeus)