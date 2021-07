Forse il clima pre-finale dell’Europeo si sta facendo alquanto imbarazzante (anzi ‘cringe’ per usare un termine molto amato dai giovanissimi). O meglio, se da una parte l’Italia usa l’arma dell’ironia, dall’altra l’Inghilterra è convinta di poter rispondere con… la pizza all’ananas. Sì, avete capito bene. Da qualche giorno gli inglesi hanno lanciato una sfida sui social di cui stanno parlando tutti i quotidiani britannici. A riportarlo è anche il Corriere, che cita il DailyStar e la sua prima pagina provocatoria: una bella pizza con ananas e un titolo ‘divertentissimo’: “Abbiamo sentito che gli italiani odiano l’ananas sulla loro pizza, loro pensano che sia spregevole…” e poi una serie di motivi per i quali stasera, in vista del match contro l’Italia, tutti gli inglesi dovrebbero mangiarla. “Li fa impazzire e solo leggerlo probabilmente li metterà fuori gioco…”.

Incredibile ma vero, sembra che l’idea sia piaciuta al punto che “Le aziende di consegna hanno visto un enorme picco nelle vendite di pizza nei ristoranti fast food prima dell’epica resa dei conti di calcio di questa domenica a Wembley”. Anche un portavoce di Deliveroo ha confermato questi dati: “Ordini saliti del 1.680%: pizza senza formaggio oppure hawaiana, ne abbiamo per tutti i gusti”. E in tanti ci scherzano su: “Domenica doppio ananas sulla pizza, questo sconvolgerà l’Italia”, si legge sui social. E ancora: “Metterò l’ananas sulla pizza e non c’è niente che voi italiani possiate fare per fermarmi“. Va bene, fate pure.