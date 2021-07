Sono 888 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia, 503 in meno di ieri (erano stati 1.391). Cala però, come consuetudine all’inizio della settimana, anche il numero di tamponi effettuati: 73.571 contro 143.332, per un tasso di positività che tocca il valore più alto delle ultime settimane, 1,21% contro lo 0,97% di ieri. Le nuove vittime sono 13 (ieri erano state 7).

Sono 158 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 3 in meno di ieri nel saldo giornaliero tra entrate e uscite. I nuovi ingressi sono 4 (ieri erano stati 6): uno in Emilia-Romagna, uno in Toscana, uno in Sicilia e uno in Sardegna. I ricoverati nei reparti ordinari, invece, tornano a salire (seppur di poco): sono 1.149, in aumento di 15 unità rispetto alle 24 ore precedenti.

La Regione nel cui territorio si contano più nuovi casi, oggi, è il Lazio (172) seguito dalla Sicilia (150) e dall’Emilia-Romagna (118). Nessun nuovo contagio in ben quattro Regioni: Basilicata, Valle d’Aosta, Abruzzo e Provincia autonoma di Bolzano. Gli attualmente positivi sul territorio italiano sono 40.426, 655 in meno di ieri, di cui 7.628 in Lombardia, 5.081 in Veneto e 6.804 in Campania.