Quando tutto sembrava saltato, a distanza di due settimane da una rottura apparentemente definitiva tra il fondatore e il leader incaricato, Beppe Grillo e Giuseppe Conte hanno trovato l’accordo sulla nuova struttura del Movimento 5 Stelle. Un colpo di scena annunciato dal reggente Vito Crimi durante l’assemblea congiunta dei gruppi. E non è l’unica novità: Crimi, infatti, ha fatto sapere che a breve di voterà per il nuovo statuto e il nuovo presidente. Crimi ha letto un messaggio congiunto di Grillo e Conte: “Il MoVimento si dota di nuovi ed efficaci strumenti proiettando al 2050 i suoi valori identitari e la sua vocazione innovativa“, si legge. Determinante è stato il contributo scaturito dal lavoro svolto dal “comitato dei sette“, che il garante e l’ex premier ringraziano. “Una chiara e legittimata leadership del MoVimento 5 Stelle costituisce elemento essenziale di stabilità e di tenuta democratica del Paese”, fanno sapere i due, che “si sentiranno ancora nei prossimi giorni per definire insieme gli ultimi dettagli e dare avvio alle procedure di indizione delle votazioni”.

Insomma, una svolta in piena regola. Inaspettata. Che è stata accolta con grande soddisfazione dai pontieri pentastellati, quelli che sin dal primo minuto dopo lo strappo hanno lavorato per ricucire. Tra loro un ruolo determinante è stato svolto da Luigi Di Maio: “Abbiamo sempre creduto nel dialogo e nella mediazione al posto dello scontro e della polemica”, twitta il ministro degli Esteri, “Giuseppe Conte e Beppe Grillo hanno appena concordato di dare il via al nuovo corso del Movimento. Grazie ai sei amici con cui abbiamo lavorato per raggiungere questo obiettivo. Si riparte”. Nel corso dell’assemblea congiunta, a quanto si apprende, Di Maio ha pronunciato questo breve discorso: “Grazie Beppe e Giuseppe, questa intesa è frutto della vostra volontà di tenere unito il Movimento. Grazie anche agli altri sei componenti del direttivo per l’efficace lavoro svolto. Finalmente il Movimento può ripartire con una leadership forte. Grazie Vito, è stata una reggenza in un periodo difficile per il paese, ma hai dato il massimo. Grazie per la solidarietà per quello che mi è successo ieri (le minacce da parte dell’Isis, ndr)“.

Entusiasta anche il capogruppo al Senato Ettore Licheri: “È un momento storico per il M5S, è stata davvero dura”. “Qualche giorno fa sembrava impossibile raggiungere un accordo. Ma l’intelligenza e l’amore per il M5S di Beppe e Giuseppe alla fine hanno prevalso. Un grazie anche ai 7 mediatori per il loro gran lavoro. Ora ripartiamo con coraggio!”, twitta invece la senatrice Paola Taverna.