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“Mi auguro che finisca come a Venezia dove la sinistra aveva già vinto. Sondaggi su sondaggi, gli analisti che la davano per persa. Arriveremo con questa alleanza: con Vannacci a oggi evidentemente no“. Lo dice Matteo Salvini dal palco di Nexus a Milano Marittima, evento della Lega Giovani. “Se una, due, tre, quattro, cinque, sei sette volte – aggiunge – in Parlamento dici che questo governo ha fallito e deve andare a casa, io immagino che per serietà, se ci ritieni dei falliti adesso, non è che cambi il giudizio fra un anno”. E ancora: “Non sopporto la mancanza di serietà. È legittimo che facciano la loro corsa. Mi interessa vincere non per il gusto di vincere ma vincere per fare quello in cui credo, come l’autonomia, e farlo con i camerati… Noi siamo sovranisti a Bruxelles ma autonomisti fino al midollo in Italia”, conclude.