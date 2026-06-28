Alla vigilia dell'anniversario della strage ferroviaria, l'Associazione Il Mondo che Vorrei e il collegio degli avvocati delle parti civili intervengono dopo le polemiche sulla condanna definitiva di Mauro Moretti. "Sorprende che illustri avvocati contestino sentenze ormai definitive e stupisce sentir parlare di responsabilità oggettiva: i giudici hanno applicato i comuni principi giuridici di responsabilità colposa, di qualunque infortunio"

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Non è solo una replica. È il tentativo di riportare il dibattito e il buon senso nel luogo in cui, secondo i familiari delle vittime della strage di Viareggio, non avrebbe mai dovuto smettere di stare: il ricordo di chi non c’è più e il rispetto per una vicenda giudiziaria conclusa dopo diciassette anni. Per questo, a un giorno dell’anniversario della strage ferroviaria del 29 giugno 2009, l’Associazione Il Mondo che Vorrei e il collegio degli avvocati che hanno rappresentato le parti civili hanno deciso di intervenire pubblicamente, dopo le polemiche politiche e le prese di posizione seguite all’ingresso in carcere dell’ex amministratore delegato delle Ferrovie Mauro Moretti.

Il tono del comunicato è netto fin dalle prime righe. “Oggi è il giorno del raccoglimento e della commozione nel ricordo dei nostri morti; tuttavia, addolora e amareggia che la politica paia trasformare i condannati in vittime.” Parole che arrivano dopo giorni di discussioni in cui l’attenzione si è concentrata sulla sorte dei manager condannati, più che sul lungo percorso che ha portato alle sentenze definitive. Ed è proprio questo il punto che i familiari intendono ribadire. “Sorprende, inoltre, che degli illustri avvocati contestino sentenze ormai definitive.”

Perché quelle decisioni, ricordano, non sono il frutto di una singola pronuncia ma il risultato di un iter processuale che ha attraversato quasi due decenni, sette gradi di giudizio e decine di magistrati. E con reati gravissime che sono caduti sotto i colpi della prescrizione che ha inevitabilmente ristretto il perimento dei giudici che hanno riconosciuto le responsabilità senza poter infliggere la pena.

Il disastro

La notte del 29 giugno 2009 il treno merci numero 50325, partito da Trecate e diretto a Gricignano con un carico di Gpl, deragliò all’altezza della stazione di Viareggio. Quattro dei quattordici carri cisterna si ribaltarono. Uno si squarciò. Il gas invase il quartiere, poi l’esplosione. Le fiamme avvolsero le case, investirono le persone che dormivano o che in quel momento si trovavano in strada. Trentadue morti, decine di feriti, un’intera città segnata per sempre. Da quella notte è iniziato un procedimento giudiziario tra i più complessi della storia italiana. Un processo costellato di eccezioni, rinvii, annullamenti, prescrizioni e nuovi giudizi. Diciassette anni durante i quali i familiari hanno visto cambiare collegi, corti e magistrati, senza mai smettere di presentarsi in aula.

Alla fine, per Mauro Moretti è rimasta la condanna definitiva a cinque anni di reclusione per il solo disastro ferroviario colposo. Gli omicidi colposi, invece, sono stati dichiarati prescritti dopo che la Cassazione non ha riconosciuto l’aggravante della violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro. Una decisione che gli stessi imputati accolsero favorevolmente perché cancellava la parte più grave dell’imputazione. È proprio questo passaggio che il comunicato richiama. “La sentenza della Suprema Corte di Cassazione dell’8 gennaio 2021 – peraltro apprezzata dagli imputati per il mancato riconoscimento dell’aggravante della violazione della normativa sulla sicurezza del lavoro, con conseguente prescrizione degli omicidi colposi – ha accertato in modo irrevocabile le responsabilità degli amministratori delegati, tra cui lo stesso Moretti, sulla base di consolidati principi di diritto.”

La responsabilità colposa di Moretti

Secondo i firmatari, il dibattito pubblico continua però a rappresentare in modo distorto ciò che i giudici hanno realmente deciso. “Stupisce sentir parlare di responsabilità oggettiva per gli amministratori delegati, con pericolo per i manager e disincentivo per gli investitori, perché i giudici hanno applicato i comuni principi giuridici di responsabilità colposa, di qualunque infortunio.” È proprio su questo terreno che si è combattuta la battaglia processuale più lunga. Nessun giudice ha mai sostenuto che Mauro Moretti fosse responsabile perché avrebbe dovuto controllare personalmente il carro cisterna deragliato o l’assile che si spezzò quella notte. L’impianto accusatorio, confermato fino alla Cassazione, si fonda invece su un principio diverso: chi guida un’organizzazione complessa ha il dovere di predisporre un sistema capace di prevenire rischi già conosciuti.

La Suprema Corte lo ha scritto con chiarezza nella sentenza del gennaio 2021. “I rischi connessi a una non adeguata manutenzione degli assili dei carri merci erano ben noti agli addetti ai lavori quando si verificò la strage di Viareggio.” Per i giudici di legittimità, già dal 2005 era conosciuto nel settore ferroviario il rischio di rottura degli assili dovuto a corrosioni o difetti non eliminati durante la manutenzione. Da questa consapevolezza derivava l’obbligo di adottare misure organizzative ulteriori rispetto agli standard allora in vigore. La responsabilità di Moretti, quindi, non nasce dall’essere stato al vertice di Ferrovie dello Stato in modo astratto. Nasce dal ruolo concretamente esercitato.

Le sentenze

Secondo quanto ricostruito prima dalla Corte d’Appello di Firenze e poi confermato dalla Cassazione, Moretti non si limitò a impartire linee strategiche alla holding, ma esercitò un controllo diretto sulle società del gruppo, fino a configurare, nelle parole dei giudici, un vero e proprio “ruolo di co-gestore nel settore della sicurezza del trasporto ferroviario”. La Cassazione ha inoltre ricordato che, anche dopo aver lasciato la guida di Rete Ferroviaria Italiana, aveva mantenuto “forti poteri di controllo e di indirizzo sulle società collegate”, una circostanza che contribuiva a definire il perimetro della sua posizione di garanzia.

È proprio questo che i familiari ricordano quando scrivono che “Moretti è stato ritenuto responsabile sia come ad di Rfi Spa sia come ad della holding Fsi Spa, in quanto ha esercitato la direzione e il coordinamento del gruppo con modalità rigida“, circostanza dimostrata durante il processo attraverso una vasta istruttoria documentale e testimoniale. Per questo, sottolineano, non si tratta di una sentenza isolata o innovativa nel senso evocato da alcuni commentatori. “Gli ad, Moretti, Soprano ed Elia sono stati dichiarati responsabili del disastro ferroviario di Viareggio e condannati dal Tribunale di Lucca e da tutti gli altri giudici di merito e legittimità: 27 magistrati, in sette gradi di giudizio.”

E ancora. “I principi applicati sono quelli consolidati della responsabilità colposa, ben noti sin dal processo per il tragico rogo ThyssenKrupp.” È con questo richiamo al diritto, prima ancora che alla memoria, che si chiude la nota firmata dall’Associazione Il Mondo che Vorrei, attraverso la presidente Daniela Rombi, e dagli avvocati Enrico Marzaduri, Riccardo Carloni, Gabriele Dalle Luche, Filippo Antonini e Tiziano Nicoletti. Perché, spiegano, il giorno dell’anniversario non dovrebbe diventare il terreno di una nuova contrapposizione politica, ma restare il giorno in cui ricordare le trentadue persone che quella notte morirono investiti dall’esplosione e dalle fiamme che incenerirono tutto quello che incontrarono.