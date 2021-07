La copresidenza, condivisa col segretario di Stato americano Antony Blinken, della ministeriale della coalizione anti-Daesh ha messo il ministro degli Esteri Luigi Di Maio nel mirino dello Stato Islamico. Così nell’ultimo numero della rivista al-Naba, uno dei canali di propaganda delle Bandiere Nere, i jihadisti tornano a minacciare l’Italia e il ministro degli Esteri: “Il dossier più pesante e importante sul tavolo dell’alleanza dei crociati a Roma è l’Africa e la regione del Sahel – hanno scritto – Il ministro degli Esteri italiano ha ammesso che non basta combattere lo Stato Islamico in Iraq e Siria, ma bisogna guardare altre regioni in cui è presente, sostenendo che l’espansione dello Stato Islamico in Africa e nel Sahel desta preoccupazione e proteggere le coste europee significa proteggere l’Europa”.

I timori e le strategie presentati da Di Maio, sostengono i terroristi, sono fondati perché, dicono, Roma rimane ancora in cima agli obiettivi dell’organizzazione, in quanto città simbolo del cattolicesimo e dei “crociati”: “Non è un caso – si legge ancora – che i crociati e i loro alleati si incontrino nella Roma crociata e non c’è dubbio che i timori di Roma siano giustificati poiché è ancora nella lista dei principali bersagli dei mujaheddin. I mujaheddin dell’Isis stanno ancora aspettando il compimento della promessa di Dio onnipotente nei loro confronti. Questa è Dabiq, questa è Ghouta, questa è Gerusalemme e quella è Roma e noi vi entreremo senza false promesse”.

Numerosi i messaggi di sostegno al ministro Di Maio da parte degli esponenti dei vari partiti. Ci sono i colleghi pentastellati, come la sindaca di Torino, Chiara Appendino, che invoca “l’unità di tutta la comunità” come “unica risposta possibile”, mentre la prima cittadina di Roma, Virginia Raggi, ricorda che “il nostro impegno per la lotta al terrorismo non si ferma. Siamo uniti contro ogni violenza, per la libertà e la democrazia. Luigi siamo al tuo fianco”.

Ma anche da altri partiti arrivano messaggi di vicinanza. Il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, in una nota ha manifestato “piena solidarietà a Luigi Di Maio, finito nel mirino dell’Isis. Erano anni che un nostro ministro degli Esteri non riceveva minacce esplicite intollerabili”. Mentre la sua collega di Forza Italia, Mara Carfagna, ricorda che “le minacce dell’Isis non intimidiscono né gli italiani, né il governo italiano, né il ministro degli Esteri italiano Luigi Di Maio, al quale voglio attestare anche personalmente solidarietà e vicinanza. L’idea che la barbarie fondamentalista possa impadronirsi di Roma è semplicemente ridicola, non hanno spaventato l’Occidente ieri, non lo spaventeranno oggi”.

Il ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, è intervenuto sulla questione esprimendo “solidarietà al ministro Luigi Di Maio, bersaglio delle inaccettabili minacce pubblicate dal settimanale dell’Isis al-Naba. A lui tutta la mia personale vicinanza, sicuro che non si farà intimidire da questi attacchi vigliacchi”. Il segretario del Pd, Enrico Letta, ha parlato a nome di tutto il partito che “esprime solidarietà al ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, oggetto di intimidazioni e minacce intollerabili da parte dell’Isis. A lui va la mia personale vicinanza e quella dell’intera comunità democratica unita nella lotta al terrorismo e alla violenza jihadista”. Così come la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, che chiede di far “sentire forte la voce di tutto il Governo italiano contro chi minaccia l’Italia e i suoi rappresentanti”.