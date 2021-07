Dopo il caso del rigore durante la partita Danimarca – Inghilterra, serpeggia sui social un certo malumore e anche chi non è italiano sembra voler sostenere la nostra Nazionale. Non così è per Tom Cruise, leggenda di Hollywood. Stando a quanto riportato dal Daily Mail, l’attore americano ha augurato agli inglesi “il meglio” in vista della finale dell’Europeo. Il capitano della squadra inglese Harry Kane ha raccontato a BBC Radio 5 Live che il protagonista di Mission Impossible ha chiamato personalmente la squadra incoraggiandola a vincere.