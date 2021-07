1 /12

C’è un’altra partita dell’Europeo e si gioca fuori dal campo: è quella social. Sì perché dopo l’affronto dell’Inghilterra con la BBC che “ha accusato l’Italia di essere avida”, i tifosi italiani stanno replicando a suon di meme e gif divertenti. Dai calciatori della Nazionale italiana versione santini fino a Cristiano Malgioglio sul trono tricolore passando per Lino Banfi e Fantozzi. C’è posto per tutti, anche per Sua Santità Papa Francesco che, sul divano, attende l’inizio della partita accanto a Queen Elizabeth. Insomma, è tutto pronto: manca solo il fischio d’inizio ma ad ironia abbiamo già vinto e il “British humour” ha solo da imparare.