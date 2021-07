Si era scatenato un vero e proprio putiferio quando ieri 9 luglio, nel giorno del funerale di Raffaella Carrà, Laura Pausini per omaggiarla aveva pubblicato la foto di un caschetto biondo con sfondo nero. I fan si erano infuriati sostenendo che la foto fosse “orribile” ,”agghiacciante” e “angosciante”. Qualche ora dopo l’artista di Faenza, molto amica della Raffa Nazionale, ha messo a tacere i leoni da tastiera. Come? Non cancellando la foto bensì aggiungendo al post una serie di scatti colorati in cui Raffaella sorride piena di gioia. E così tutti contenti.