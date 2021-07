Nel giorno del funerale di Raffaella Carrà, anche Laura Pausini ha voluto rendere omaggio alla regina della televisione italiana e lo ha fatto pubblicamente con un post sui social che i soliti ‘criticoni’ non hanno però gradito. “Orrenda”, “Agghiacciante”, “Orribile” sono alcuni degli epiteti con cui gli utenti Facebook hanno commentato l’immagine pubblicata dalla cantante di Faenza, grande amica della Carrà e sinceramente commossa per la perdita. Un caschetto biondo e sotto due date: 1943 e 2021 con la scritta “Ciao”. Tanto è bastato a far infuriare i fan dell’artista scomparsa a 78 anni il 5 giugno scorso.

Non appena appresa la terribile notizia, Laura Pausini aveva subito voluto dare l’ultimo saluto all’amica con diversi post. Prima una serie di foto con sfondo nero, poi il fiocco nero in segno di lutto e ancora la scritta: “Ciao Regina Raffaella. Sei stata, sei e sarai sempre l’unica regina. Per me, per tutto il mondo”. In seguito ha pubblicato un estratto da un siparietto divertente in cui lei e la regina del Tuca-Tuca ridevano insieme. Infine uno scatto con la piccola Paola, la figlia che Laura Pausini ha avuto nel 2013 insieme al suo compagno Paolo Carta. Questo scatto in particolare ha superato 170 mila like. Non si può dire lo stesso di quello della parrucca, che continua a destare molte (e sterili) critiche.