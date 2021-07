Sembra che Sharon Stone abbia un nuovo amore. Secondo il Daily Mail l’attrice 63enne che diventa sempre più bella e che poco sembra aver a che fare con gli stravolgimenti della chirurgia estetica (forse per questo diventa sempre più bella?), avrebbe un fidanzato, il rapper RMR. Il Daily Mail a dire il vero cita Page Six. È il gossip, bellezza: di tabloid in tabloid. “Le spie di Page Six hanno pizzicato la Stone, 63 anni, e RMR, 25, in vari appuntamenti insieme a Los Angeles. La scorsa settimana, sono stati visti da Delilah e The Highlight Room, mentre si scatenavano con musica hip-hop”, si legge. Ebbene, siamo contenti per la Stone.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sharon Stone (@sharonstone)