In questi giorni di cordoglio e lutto per la morte di Raffaella Carrà, in tanti hanno voluto renderle omaggio con messaggi via social. Da Laura Pausini a Cristiano Malgioglio fino al presidente Mattarella. A loro si è aggiunta l’influencer Giulia Salemi, non senza qualche polemica. L’ex gieffina infatti ha scritto su Twitter: “Il primo tweet con la spunta blu lo dedico alla Regina delle Regine #CiaoRaffaella“.

Per chi non lo sapesse, la spunta blu è un badge che la piattaforma rilascia agli account di interesse pubblico (verificati). Difficile comprendere quale sia il nesso tra ‘la spunta blu’ e la morte della Raffa Nazionale. Non deve averci pensato troppo Giulia Salemi prima di pubblicarlo, probabilmente non ci ha fatto caso ma a farglielo notare sono i tanti commenti pubblicati sotto alle sue parole: “Rispetto per i morti per favore“, ha scritto qualcuno. E qualcun altro: “Ma cosa c’entra? Anche oggi hai perso l’occasione di stare zitta”. Ma le fan la difendono: “Basta, fatevi una vita”.