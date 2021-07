“Circola la notizia che il Pd vorrebbe chiedere il voto segreto in Aula. Si tratta di una fake news, non lo chiederemo mai. I partiti devono assumersi la responsabilità delle loro scelte”. Sono le parole di Alessandro Zan, del Partito democratico, primo firmatario del disegno di legge contro l’omotransfobia, sul quale domani è previsto il voto in Senato.