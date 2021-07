Sono passati due giorni dalla prima puntata di Temptation Island e tutti i social ancora parlano di lui: Tommaso Eletti, fidanzato con Valentina Nulla Augusti. Più giovane di lei di 19 anni, Tommaso è estremamente geloso, tanto da infuriarsi se lei indossa il bikini al mare. Questi atteggiamenti non hanno raccolto il favore del pubblico e a scagliarsi contro di lui non solo Guendalina Tavassi (“Mi ha insultato per un anno, diceva di conoscere mia figlia”) ma anche Elettra Lamborghini.

L’ex opinionista dell‘Isola dei Famosi ha scritto su Twitter: “Io uno come Tommaso lo manderei al manicomio dopo 1 secondo.. al primo videoclip con la chiap*a de fora non mi immagino nemmeno… comunque sto adorando tutto”. E i fan sono d’accordo con lei: “Sei un idolo” oppure “Ma quale manicomio.. in galera! Ahaha”.