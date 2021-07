Avete presente la scena dell’orgasmo di Harry ti presento Sally? Citata miliardi di volte, è un cult e dimostra quanto può essere imbarazzante avere un orgasmo in pubblico. Ebbene, immaginate che vi capiti in palestra. Siete lì che state facendo un affondo e “sotto arriva l’eruzione di un vulcano”. Parole di Sophie Blackman, una giornalista inglese di 24 anni che ha raccontato com’è riuscita a provare il “coregasm“, cioè l’orgasmo durante una sessione di allenamento. Se ne parla da anni e molti sono i libri che consigliano gli esercizi giusti per raggiungerlo (per esempio quello scritto dalla sessuologa e docente dell’Università dell’Indiana Debby Herbenick, autrice di The Coregasm Workout). Blackman ha raccontato la sua esperienza al Sun: nel 2020, in piena pandemia, ha iniziato ad allenarsi a casa, per perdere peso e mentre si stava dedicando agli squat (piegamenti sulle gambe per tonificare i glutei), eccolo: “Credetemi quando vi dico che fare ginnastica può essere davvero scoraggiante quando sapete che potreste raggiungere un orgasmo da un momento all’altro… Nonostante il mio stile di vita abbastanza pigro, ho sempre avuto una vita sessuale attiva ma non pensavo proprio che potesse diventare ancora più intensa in questo modo”. La giornalista afferma che non potrà mai dimenticare la prima volta: “Senza scendere troppo nei dettagli, potete immaginare quanto è stato scioccante, mi tremavano le gambe: mi sono subito fatta un sacco di domande, e cercando su Google ho ottenuto qualche risposta. Ho il ‘superpotere’ di raggiungere l’orgasmo facendo allenamento. Ho letto che non c’è nulla di male, non è il sintomo di qualcosa che non va, ed è perfettamente normale. Ma mi sono sentita a disagio quando ha iniziato a capitarmi ogni giorno, e avviene assolutamente senza fantasticare su nulla che abbia a che fare col sesso. Non posso andare in palestra e farlo in pubblico. Dunque finora ho evitato le palestre. Faccio workout a casa e cerco di non pensarci troppo”. Insomma, per lei è fonte di imbarazzo tanto che adesso rifiuta gli inviti delle amiche in palestra e loro hanno capito. Ma attenzione: niente gemiti “alla Sally”, solo una sensazione fisica che è quella che si prova quando si raggiunge l’orgasmo durante il sesso. E, stando agli esperti, non è un “superpotere”: basta fare gli esercizi giusti è il piacere è assicurato.