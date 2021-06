Pronti, partenza, via. Il viaggio nei sentimenti di “Temptation Island” è pronto a tornare con la nuova stagione, al via da questa sera su Canale 5. Niente vip, quest’anno, per la trasmissione condotta da Filippo Bisciglia. Sono sei le coppie “comuni” che hanno deciso di mettere alla prova il loro amore per scoprire, davanti a un falò di confronto, se il loro partner di vita è quello giusto. Nessuno di loro ha figli in comune, né sono sposati. Per 21 giorni si separeranno dai rispettivi fidanzati per godersi le tentazioni dell’ormai celebre Is Morus Relais sulla costa sud della Sardegna.

Anche quest’anno, come un grande romanzo popolare, a “Temptation Island” verranno raccontate tutte le sfaccettature dell’amore. Emerge l’insoddisfazione, la gelosia, il tradimento, la necessità di ritrovare un amore forte e travolgente. Una sfaccettatura, tra le tante, viene raccontata da Manuela e Stefano, fidanzati da quasi cinque anni. Lei, che lavora come barista, ha chiamato il programma perché è stata vittima di un tradimento. Qui spera di trovare una chiave di volta al rapporto con il suo compagno. Un altra viene raccontata da Floriana e Federico. Li separano ben tredici anni di differenza, e stanno insieme da due. Anche stavolta è la donna della coppia a chiamare la trasmissione. Cosa contesta al fidanzato? La mancanza di attenzioni, quelle che l’hanno fatta innamorare due anni fa.

Claudia e Ste, come tante altre coppie italiane, si sarebbero dovuti sposare nel 2020 dopo quattro anni e mezzo d’amore, ma tutto è stato rimandato di qualche mesi a causa della pandemia. La data ora è fissata al 7 agosto. Tuttavia, lei non sembra così convinta di volersi sposare con il “suo” Ste e quindi spera di dare una svolta al loro rapporto. Poi ci sono Jessica ed Alessandro, che convivono da due anni. Loro sono sopraffatti dalla quotidianità, che ha spento l’entusiasmo iniziale: lei non vede più il suo Alessandro innamorato come lo era prima. Tra le coppie ci sono anche Alessio e Natascia, che stanno insieme da due anni ma convivono da uno. Anche per loro la convivenza ha portato a incomprensioni e litigi. Lui è diventato troppo “giudicante”, secondo la fidanzata. Gli ultimi a mettersi in gioco sono Valentina e Tommaso. Pure la loro differenza d’età è consistente. Lei, separata dal 2016, ha 41 anni. Lui, eccessivamente geloso, ne ha 21. Stanno insieme da novembre 2019. “Ho scelto una moglie, non una pischella”, ha detto lui, senza troppi giri di parole.