Daniele Scardina, detto King Toretto, e Cristina Buccino sono stati ‘pizzicati’ a Milano dai paparazzi di Chi. Sull’account Instagram ufficiale del magazine diretto da Alfonso Signorini, si legge: “Le immagini confermano la love story tra l’ex di Diletta Leotta e l’influencer. Baci appassionati e narghilè in Corso Como”. Al momento i diretti interessati tacciono ma le immagini sembrano parlare da sé.

Ormai dunque è definitivamente archiviata la storia con la presentatrice di Dazn, felicemente fidanzata con Can Yaman. Circa una settimana fa i due sono addirittura volati insieme in Turchia, a casa di lui, per le presentazioni ufficiali. E la ‘suocera’ di Diletta è rimasta sorpresa: la sua reazione inaspettata ha lasciato senza parole i fan.