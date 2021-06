Un dolore che non può passare: sopravvivere alla morte di un figlio. Lo ha raccontato a DiPiù Domenico, il padre di Michele Merlo, il giovane cantante stroncato da una leucemia fulminante neanche 1 mese fa. “Era il nostro unico figlio e per me e mia moglie Katia non c’è più un motivo per vivere. Stiamo insieme da 40 anni, mai avremmo immaginato di dover sostenere una prova così tremenda”, ha dichiarato.

Poi, ripercorrendo, le tappe della breve ma intensa carriera del figlio, ha detto: “Pur portando Amici nel cuore e riconoscendo che gli aveva dato popolarità, ci era rimasto male per l’eliminazione. Allo stesso modo aveva sofferto per essere stato eliminato da X Factor e perché lo avevano respinto due volte dalle selezioni per il Festival di Sanremo. Le esclusioni gli avevano provocato crisi d’ansia e attacchi di panico. Ma non mollava”, ha ricordato. E di quegli attacchi di panico Michele aveva parlato anche con i propri follower. Senza filtri, così come era lui: “Questa è la mia faccia dopo un attacco di panico, dopo 20 gocce di tranquillante. Questo è ciò che l’ansia e la depressione fa a una persona. Questa è la REALTA’ che non va di moda nei social”, aveva scritto su Instagram il 31 agosto 2020. E ancora: “Il viso di una persona che in silenzio combatte da quasi 10 anni, che ha perso tutte le proprie amicizie storiche, che ha girato l’Italia in auto pur di non rimanere fermo”.

Tra i tanti commenti di supporto c’era anche quello di Emma Marrone, sua coach quando il giovane allievo partecipò al talent di Canale 5. “Ehi… sto qua”, aveva scritto la cantante. E proprio su di lei e su Maria De Filippi Domenico Merlo ha voluto dire due parole: “Michele era grato a Maria De Filippi e ogni manifestazione di affetto per lui fa sentire meno soli me e mia moglie”. Infine ha concluso: “Mi hanno toccato anche le parole di Emma, la sua insegnante di Amici, che è stata come una sorella: ‘Il mio cuore si è spezzato in mille pezzi’, ha detto. E poi, gli ha teneramente portato un mazzo di rose alla camera ardente. Mio figlio mancherà a tutti”. Maria De Filippi ha invece preferito non recarsi al funerale, una scelta ben ponderata per non “oscurare” a livello mediatico una celebrazione così delicata.