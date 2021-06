Tra gli ospiti di Mara Venier durante l’ultima puntata di Domenica In andata in onda ieri 27 giugno anche Serena Autieri. L’attrice e conduttrice partenopea ha presentato il nuovo programma estivo in onda su Rai 1 da oggi 28 giugno dal titolo Dedicato. “Questo programma parlerà di sentimenti, per dire ‘grazie’, ‘scusami’, ‘ti amo’… abbiamo bisogno di questo”, ha spiegato lei.

Allora la padrona di casa: “È una bella idea, sarebbe stata bella anche per Domenica In”. “Eh.. ma lo sai di chi è? Del direttore Stefano Coletta”, ha rivelato Serena Autieri. “È un’idea del direttore? Non lo sapevo. Direttore, ma l’hai dato alla mattina di Rai1, poteva essere una bella idea per noi”, ha detto Mara Venier per poi scappare dietro le quinte ad abbracciare proprio Coletta: “Ma me l’hai bruciata così? Io ti ammazzo! Ma io non lo so guarda…”, ha detto scherzando. Poi, tornata al centro dello studio, ha concluso: “Serena me l’hai rubato! Se va bene, te lo rubo” e via a ridere.