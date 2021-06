Siete tra color che sono ostili ai messaggi vocali su Whatsapp? Ebbene, ormai è chiaro che dovrete sopportarli e c’è da scommettere che vi sarete ritrovati a mandarne anche voi, magari con qualche gaffe. La novità, non di poco conto, è che sarà possibile riascoltarli prima dell’invio. La notizia la dà WABetaInfo. Al posto della visualizzazione attuale ne arriverà infatti una che – in modo simile a quanto accade su Instagram – mostra le ‘onde vocali’ della nostra voce. Mentre il messaggio viene registrato sarà possibile premere pausa (ci sarà uno “stop”) e riascoltare, in caso si voglia correggere qualche errore o gaffe, ripetendo il vocale. Si tratta di un aggiornamento che è in fase di sviluppo: arriverà, sì, ma non si sa ancora quando. Per il momento non rimane quindi che fare attenzione.