No, Luisella Costamagna non ha decisamente gradito le sorprese arrivate alla fine dell’ultima puntata di Agorà, che ha chiuso la stagione venerdì 25 giugno su Rai 3. La conduttrice stava salutando il pubblico e ringraziando tutto il gruppo di lavoro che sta dietro le quinte del programma quando ha fatto il suo ingresso Roberto Vicaretti, porgendole in regalo una pianta. Omaggio che la conduttrice non ha evidentemente apprezzato.

“È passato un anno e ha fatto la variante, come il virus”, ha ironizzato Vicaretti cercando di smorzare il gelo che era calato in studio. Al che la Costamagna ha replicato secca: “Le chiavi dello studio. Quindi appena hai finito la puntata spegni le luci, chiudi il gas e dai da mangiare agli animali”. Poi, una volta ricevuta la pianta, non ha usato mezzi termini: “Io ho il pollice nero, non verde”, ha detto.

Ma come se non bastasse, ci si è messo poi anche Marco Carrara (conduttore di TimeLine e assistente di Luisella Costamagna, ndr) che è entrato a sua volta in studio con un mazzo di fiori. Ecco quindi che la conduttrice è sbottata: “Ma no, no! Sembra un addio! Ma che è?! Non lo sopporto. Ma davvero, guardate che torno!”, ha detto tra l’imbarazzo generale. E non è tutto. La situazione è degenerata ulteriormente durante i titoli di coda: “Odio i fiori!“, si è sentito dire chiaramente dalla conduttrice evidentemente ignara di avere ancora il microfono acceso.