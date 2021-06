Federica Pellegrini si sposa? A lanciare l’indiscrezione-bomba è il settimanale Oggi, secondo cui la nuotatrice soprannominata la “Divina” sarebbe in procinto di annunciare le nozze con Matteo Giunta, il suo allenatore e fidanzato da ormai due anni (dopo la fine della sua storia d’amore con Filippo Magnini, ndr). Secondo Oggi, la coppia sarebbe “affiatatissima” sia sul lavoro che nella vita privata, nonostante i due tengano molto alla loro privacy. Il matrimonio potrebbe celebrarsi già dopo le estate: la campionessa non ha mai nascosto di desiderare una famiglia, anzi, in una recente intervista aveva confidato che “la fantasia me la sono fatta un sacco di volte di diventare mamma…”. Chissà, quindi, che questo sogno non diventi presto realtà.