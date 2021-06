Non solo non ha battuto ciglio quando si è visto consegnare un conto da mezzo milione di euro per il pranzo, ma ha pure lasciato al ristoratore una “generosa” mancia da 30mila euro. È quanto ha fatto il calciatore Erling Haaland, fuoriclasse del Borussia Dortmund, in vacanza con gli amici sull’isola greca di Mykonos. Secondo quanto riportato dal quotidiano greco Sportime, Haaland ha organizzato un pranzo durato quasi sei ore, con cibo a volontà a fiumi di champagne Cristal Vintage e poi ha pagato lui per tutti il conto da più di 500mila euro. E deve aver apprezzato decisamente l’accoglienza e le pietanze del ristorante, visto che ha lasciato 30mila euro di mancia. D’altra parte il bomber norvegese – che conta quasi 10 milioni di followers su Instagram – a 21 anni ha un valore di mercato di 110 milioni e guadagna uno stipendio da 8 milioni annui, che il suo agente Mino Raiola ha intenzione di rinegoziare al più presto. Al rialzo ovviamente. Intanto è diventato il turista più ambito d’Europa.