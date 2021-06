Il dodole di Google di oggi, domenica 27 giugno, è dedicato al regista polacco Krzysztof Kieślowski, nel giorno in cui avrebbe dovuto compiere 80 anni. Kieślowski è i fatti nato a Varsavia nel bel mezzo della Seconda Guerra Mondiale, nel 1941, ed è morto a soli 55 anni per un attacco cardiaco: sognava di fare teatro ma poi ha iniziato la sua carriera con i documentari, passando poi alla televisione e al cinema. In tutte le sue opere ha raccontato i drammi e le contraddizioni della Polonia comunista, visti attraverso gli occhi di personaggi altamente realistici. Tra i suoi film più celebri c’è La trilogia dei colori (1993-1994), per cui ha ricevuto una delle tre nomination agli Oscar. Il suo sguardo, filtrato dalle lenti dei suoi occhiali che formano le due “o” di Google, è acuto e penetrante anche in foto, proprio come i suoi film.